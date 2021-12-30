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В аэропорту "Борисполь" появились праздничные рейсы: куда можно полететь

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 16:57
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Рейсы перестанут действовать только после новогодних праздников
Пассажиры перед полетом смогут увидеть красивые новогодние фотозоны / Коллаж "Сегодня"
Пассажиры перед полетом смогут увидеть красивые новогодние фотозоны / Коллаж "Сегодня"

В канун Нового года украинские авиаперевозчики добавили праздничные рейсы из международного аэропорта "Борисполь".Всего будет 4 таких рейсов по необычным направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

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Куда можно полететь

"Желающие встретить Новый Год или Рождество в необычной, неповторимой атмосфере тропиков или заснеженных горнолыжных курортов Европы могут заказать авиабилеты и отправиться в путешествие из нашего аэропорта", – добавили в пресс-службе.

  • С 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба).
  • С 26 декабря – чартерные рейсы авиакомпании МАУ в Эрзурум (Турция) и авиакомпании SkyUp в Зальцбург (Австрия).
  • С 27 декабря чартеры по новым направлениям осуществляют: авиакомпания МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), авиакомпания Роза Ветров – в Киттиль (Финляндия).
  • С 28 декабря в Киттель можно вылететь также самолетами авиакомпании МАУ.
  • С 28 декабря направления в экзотические страны открыли еще три компании: SkyUp – в город Хамбантота (Шри-Ланка), МАУ – в город Кайсери (Турция), Azur Air – в город Канкун (Мексика).
  • С 29 декабря Роза Ветров начала летать в город Рованиеми (Финляндия), а МАУ – в город Мале (Мальдивы).
  • Рейсы в Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air.

Большинство этих рейсов будут выполняться только во время новогодних и рождественских праздников.

В аэропорту "Борисполь" устроили новогоднюю сказку

Международный аэропорт "Борисполь" погрузился в праздничную атмосферу. В терминале D уже установили новогоднюю елку и организовали уютную фотозону, чтобы вы могли делать праздничные снимки на память.

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