Куда сдать елку в Киеве: список новых локаций

Пункты утилизации елок будут работать до 31 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице открыли дополнительные локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку. В общей сложности теперь функционирует 33 таких пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

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Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

Адреса

Голосеевский район:

проспект Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);

парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

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улица Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);

фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).

Деснянский район:

улица Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между проспектом Маяковского и улица Бальзака.

Днепровский район:

проспект Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);

парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);

парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);

парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

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просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);

парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на ул. Героев Сталинграда);

парк по улице Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

улица Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

улица Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);

улица Дмитриевская, 16;

проспект Правды, 72–76.

Соломенский район:

улица Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);

сквер по улице Мартиросяна;

парк у кинотеатра "Тампере";

парк "Юность";

парк "Орленок".

Святошинский район:

улица Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);

парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

переулок Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);

парк "Сырецкий" (возле домика садовника);

парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

Бориспольское шоссе, 23 км;

проспект Броварской, 2-А;

улица Радистов, 1-В;

Никольское лесничество, квартал №35;

Броварское лесничество, квартал №72.

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