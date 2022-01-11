Куди здати ялинку в Києві: список нових локацій

Пункти утилізації ялинок працюватимуть до 31 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку. Загалом тепер функціонує 33 такі пункти.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міськради.
Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.
Адреси
Голосіївський район:
- проспект Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
- парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).
Дарницький район:
- вулиця Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);
- фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).
Деснянський район:
- вулиця Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Молодіжний";
- парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між проспекта Маяковського та вулиця Бальзака.
Дніпровський район:
- проспект Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);
- парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);
- парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);
- парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).
Оболонський район:
- просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);
- парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. №2Д на вул. Героїв Сталінграда);
- парк на вулиці Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).
Печерський район:
- вулиця Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).
Подільський район:
- вулиця Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);
- вулиця Дмитрівська, 16-А;
- проспект Правди, 72-76.
Солом’янський район:
- вулиця Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);
- сквер на вулиці Мартиросяна;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- парк "Юність";
- парк "Орлятко".
Святошинський район:
- вулиця Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.
Шевченківський район:
- пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);
- парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).
Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":
- Бориспільське шосе, 23 км;
- проспект Броварський, 2-А;
- вулиця Радистів, 1-В;
- Микільське лісництво, квартал №35;
- Броварське лісництво, квартал №72.
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