Куда украинцы летают чаще всего из "Борисполя": самые популярные направления

Названы популярные направления из "Борисполя". Фото: коллаж "Сегодня"
Из международного аэропорта "Борисполь" украинцы чаще всего летали в Турцию, Египет и Германию.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самые популярные направления среди туристов
Наиболее популярными международными направлениями среди туристов остаются Турция и Египет. Также в тройку самых популярных попала Германия. Так, часть пассажиров в эти страны составляет 47% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров.
Туристы чаще всего путешествовали по таким направлениям:
- Анталия;
- Шарм-эль-Шейх;
- Стамбул;
- Хургада;
- Тель-Авив;
- Даламан;
- Бодрум;
- Амстердам;
- Тиват;
- Ираклион.
Сколько туристов обслужил аэропорт "Борисполь"
За сентябрь 2021 "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.
В то же время суммарно за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил 6 976 939 пассажиров, среди которых 4 093 166 – пассажиры регулярных рейсов, 2 883 773 – нерегулярных.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 общее количество пассажиров увеличилось на 72%.
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