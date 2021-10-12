Легендарный купец и дочь Сталина. Что известно о старинном доме, который горел в Киеве (фото)

Горевший дом в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Здание, которое 12 октября пострадало от огня на улице Костельной, 5, было построено в 1871 году в стиле модерн и изначально насчитывало три этажа. Этот дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру, киевскому купцу 1-й гильдии.

Подробней о легендарном доме – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру

Этот дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру, киевскому купцу 1-й гильдии. Она состояла из нескольких домов по улице Костельной и Михайловской с выходом на Думскую площадь (теперь Майдан Незалежности).

Этот участок Яков Каплер приобрел в 1914 году. Тут сразу же начались масштабные строительные работы. В тылу дома по Костельной, 5 был сооружен шестиэтажный жилой флигель. Сам же дом №5 и соседний №3 были надстроены до пяти этажей, фасады зданий оформлены в стиле модерн.

Здание на Костельной, 5 пережило все войны и сохранилось до наших дней, только вот сейчас пострадало от пожара, особенно его крыша. Печально, что девять лет назад сгорела дача Якова Каплера в Пуще-Водице, а теперь загорелся дом.

Реклама

Огонь ликвидировали. Фото: "Сегодня"

Кто такой Каплер?

Купец Яков Каплер занимался пошивом верхней одежды. В его шинелях ходил весь Киев – офицеры, чиновники, студенты и гимназисты. В Пассаже на Крещатике работал его магазин. Крупнейший коммерсант занимался пошивом не только шинелей, но и другой верхней одежды.

Помимо этого, Яков Каплер принадлежал к числу крупных киевских домовладельцев. Общая стоимость его имущества исчислялась миллионами.

Реклама

После революции Каплера лишили статуса купца, недвижимости и бизнеса. Но он оставался в Киеве. По данным историков, в 1930 году он проживал в одной из квартир в своем бывшем доме на улице Костельной.

Улица Костельная

Роман с дочерью Сталина

Интересно, что сын легендарного киевского купца Алексей Каплер впоследствии стал известным писателем и кинодраматургом. В 1966-1972 годах он был ведущим программы "Кинопанорама".

В конце 1942 года Алексей познакомился с дочерью Иосифа Сталина. Роман почти 40-летнего Каплера с юной Светланой привел к тому, что в 1943 году Каплер был арестован, осужден за антисоветскую агитацию и приговорен к 5 годам лишения свободы, сослан в Воркуту.

Из заключения Алексей Каплер смог выйти только после смерти Сталина в 1953 году.

Как сейчас выглядит горевший дом на улице Костельной в Киеве

Крыша после пожара. Фото: "Сегодня"

Дом после пожара изнутри. Фото: "Сегодня"

На месте работают спасатели. Фото: "Сегодня"

Что известно о пожаре 12 октября

На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 его ликвидировали.

На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.

Около здания собралось много зевак / Фото: Сегодня

Ранее мы писали: