Легендарный купец и дочь Сталина. Что известно о старинном доме, который горел в Киеве (фото)

Горевший дом в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Здание, которое 12 октября пострадало от огня на улице Костельной, 5, было построено в 1871 году в стиле модерн и изначально насчитывало три этажа. Этот дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру, киевскому купцу 1-й гильдии.
Подробней о легендарном доме – читайте далее в материале "Сегодня".
Дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру
Этот дом был частью большой усадьбы, которая принадлежала Якову Каплеру, киевскому купцу 1-й гильдии. Она состояла из нескольких домов по улице Костельной и Михайловской с выходом на Думскую площадь (теперь Майдан Незалежности).
Этот участок Яков Каплер приобрел в 1914 году. Тут сразу же начались масштабные строительные работы. В тылу дома по Костельной, 5 был сооружен шестиэтажный жилой флигель. Сам же дом №5 и соседний №3 были надстроены до пяти этажей, фасады зданий оформлены в стиле модерн.
Здание на Костельной, 5 пережило все войны и сохранилось до наших дней, только вот сейчас пострадало от пожара, особенно его крыша. Печально, что девять лет назад сгорела дача Якова Каплера в Пуще-Водице, а теперь загорелся дом.
Кто такой Каплер?
Купец Яков Каплер занимался пошивом верхней одежды. В его шинелях ходил весь Киев – офицеры, чиновники, студенты и гимназисты. В Пассаже на Крещатике работал его магазин. Крупнейший коммерсант занимался пошивом не только шинелей, но и другой верхней одежды.
Помимо этого, Яков Каплер принадлежал к числу крупных киевских домовладельцев. Общая стоимость его имущества исчислялась миллионами.
После революции Каплера лишили статуса купца, недвижимости и бизнеса. Но он оставался в Киеве. По данным историков, в 1930 году он проживал в одной из квартир в своем бывшем доме на улице Костельной.
Роман с дочерью Сталина
Интересно, что сын легендарного киевского купца Алексей Каплер впоследствии стал известным писателем и кинодраматургом. В 1966-1972 годах он был ведущим программы "Кинопанорама".
В конце 1942 года Алексей познакомился с дочерью Иосифа Сталина. Роман почти 40-летнего Каплера с юной Светланой привел к тому, что в 1943 году Каплер был арестован, осужден за антисоветскую агитацию и приговорен к 5 годам лишения свободы, сослан в Воркуту.
Из заключения Алексей Каплер смог выйти только после смерти Сталина в 1953 году.
Как сейчас выглядит горевший дом на улице Костельной в Киеве
Дом после пожара изнутри. Фото: "Сегодня"
На месте работают спасатели. Фото: "Сегодня"
Что известно о пожаре 12 октября
На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.
Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 его ликвидировали.
На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.