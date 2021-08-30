Ленивый пикник. На балконе жилого дома в Киеве жарили шашлык (видео)

На видео с места показали охапку дров у двери квартиры / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве жители многоэтажки решили пожарить шашлыки на балконе многоэтажного дома на улице Зодчих, 62-а. На опубликованном видео видно, как над балконом четвертого этажа развевается дымок и попадает в соседние квартиры. Соседи и вызвали на место копов.

В полиции Святошинскго района сайту "Сегодня" подтвердили, что такой вызов был вчера поздно вечером.

"Жители сообщили, что на балконе по улице Зодчих соседи жарят шашлыки, вызов поступил в 22: 01. Когда на место прибыли патрульные полицейские было уже 23:41. И на балконе уже ничего не жарилось. Факта правонарушения зафиксировать не удалось. Владельцы квартиры не впустили полицейских в помещение, ссылаясь на то, что это их частная собственность. Копы провели с ними разъяснительную работу, о недопущении в дальнейшем таких правонарушений", – рассказали нам в полиции Святошинского района.

На опубликованном видео открытого огня тоже не было замечено, хотя была замечена охапка дров возле дверей квартиры.

В столичной ГСЧС подтверждают, что иногда их тоже вызывают на подобные вызовы. Увы, повлиять на таких жителей они не могут. Балкон – это частная собственность.

"Да, это нарушение противопожарных норм, но наказать за такое правонарушение может только полиция", – отмечают в ГСЧС Киева.

Часто шашлыки жарят на балконах на электро-гриле, когда нет ни углей, ни открытого огня, а только дым и запах. Но пока приедет полиция, пожаренное мясо можно не только съесть, но и посуду помыть.

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