Лінивий пікнік. На балконі житлового будинку в Києві смажили шашлик (відео)

На відео з місця показали оберемок дров біля дверей квартири / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві мешканці багатоповерхівки вирішили посмажити шашлики на балконі багатоповерхового будинку на вулиці Зодчих, 62-а. На опублікованому відео видно, як над балконом четвертого поверху майорить димок і потрапляє в сусідні квартири. Сусіди і викликали на місце копів.

У поліції Святошинського району сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий виклик був вчора пізно ввечері.

"Жителі повідомили, що на балконі по вулиці Зодчих сусіди смажать шашлики, виклик надійшов о 22: 01. Коли на місце прибули патрульні поліцейські було вже 23:41. І на балконі вже нічого не смажилося. Факту правопорушення зафіксувати не вдалося. Власники квартири не впустили поліцейських в приміщення, посилаючись на те, що це їхня приватна власність. Копи провели з ними роз'яснювальну роботу, про недопущення в подальшому таких правопорушень", – розповіли нам в поліції Святошинського району.

На опублікованому відео відкритого вогню теж не було помічено, хоча був помічений оберемок дров біля дверей квартири.

У столичній ДСНС підтверджують, що іноді їх теж викликають на подібні виклики. На жаль, вплинути на таких жителів вони не можуть. Балкон – це приватна власність.

"Так, це порушення протипожежних норм, але покарати за таке правопорушення може тільки поліція", – відзначають в ДСНС Києва.

Часто шашлики смажать на балконах на електро-грилі, коли немає ні вугілля, ні відкритого вогню, а тільки дим і запах. Але поки приїде поліція, посмажене м'ясо можна не тільки з'їсти, але і посуд помити.

Раніше ми повідомляли, що: