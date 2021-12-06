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Локдаун отменяется! Какие меры вступают в силу в Киеве уже завтра: список

Ольга Кравченко
6 декабря, 17:00
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина

В столице вводят новые правила карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря невакцинированные киевляне не могут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны. На запрет даже не повлияло то, что столица с завтрашнего дня переходит в желтую зону эпидемической опасности. Сайт "Сегодня" решил рассказать, какие новые ограничения завтра вступают в силу.

Что запрещается в желтой зоне

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала;
  • работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме работы навынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Правила в желтой зоне / Фото: Минздрав

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Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

  • желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Что запрещается в красной зоне

Для сравнения – какие запреты в красной зоне:

  • работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;
  • работа ТРЦ;
  • работа развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);
  • работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме работы навынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • межобластные и международные перевозки.

Киев выходит завтра из красной зоны / Фото: Минздрав

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Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:

  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)

Подчеркнем, что в красной зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.

Ранее мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).