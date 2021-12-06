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Локдаун скасовується! Які заходи набувають чинності у Києві вже завтра: список

Ольга Кравченко
6 грудня, 17:00
З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину

У столиці запроваджують нові правила карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня невакциновані кияни не можуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав'ярні та ресторани. На заборону навіть не вплинуло те, що столиця із завтрашнього дня переходить у "жовту зонну" епідемічної небезпеки. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти, які нові обмеження завтра набирають чинності.

Що забороняється у "жовтій зоні"

  • робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;
  • робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;
  • робота спортзалів та басейнів;
  • робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Правила у жовтій зоні / Фото: Минздрав

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Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:

  • жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (чинні 30 днів);
  • зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);
  • міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);
  • іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів).

Що забороняється у "червоній зоні"

Для порівняння – які заборони у "червоній зоні":

  • робота навчальних закладів, у яких вакциновано менше 100% персоналу;
  • робота ТРЦ;
  • робота розважальних закладів;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота закладів побутового обслуговування (перукарні, салони краси);
  • робота закладів з розміщення (готелі, санаторії);
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;
  • робота спортзалів та басейнів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Київ виходить завтра із червоної зони / Фото: Минздрав

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Обмеження не діють, якщо всі мають один із документів:

  • зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);
  • міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);
  • іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів)

Підкреслимо, що в "червоній зоні" для власників жовтих сертифікатів вакцинації про отримання першої дози всі карантинні обмеження, що вказані вище, продовжують діяти.

Раніше ми писали:

  • Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
  • Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НЗЗП).