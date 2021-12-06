Локдаун скасовується! Які заходи набувають чинності у Києві вже завтра: список

У столиці запроваджують нові правила карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня невакциновані кияни не можуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав'ярні та ресторани. На заборону навіть не вплинуло те, що столиця із завтрашнього дня переходить у "жовту зонну" епідемічної небезпеки. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти, які нові обмеження завтра набирають чинності.

Що забороняється у "жовтій зоні"

робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;

робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;

робота спортзалів та басейнів;

робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Правила у жовтій зоні / Фото: Минздрав

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Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:

жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (чинні 30 днів);

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів).

Що забороняється у "червоній зоні"

Для порівняння – які заборони у "червоній зоні":

робота навчальних закладів, у яких вакциновано менше 100% персоналу;

робота ТРЦ;

робота розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота закладів побутового обслуговування (перукарні, салони краси);

робота закладів з розміщення (готелі, санаторії);

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;

робота спортзалів та басейнів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Київ виходить завтра із червоної зони / Фото: Минздрав

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Обмеження не діють, якщо всі мають один із документів:

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів)

Підкреслимо, що в "червоній зоні" для власників жовтих сертифікатів вакцинації про отримання першої дози всі карантинні обмеження, що вказані вище, продовжують діяти.

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