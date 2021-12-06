Локдаун скасовується! Які заходи набувають чинності у Києві вже завтра: список

У столиці запроваджують нові правила карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
З 6 грудня невакциновані кияни не можуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав'ярні та ресторани. На заборону навіть не вплинуло те, що столиця із завтрашнього дня переходить у "жовту зонну" епідемічної небезпеки. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти, які нові обмеження завтра набирають чинності.
Що забороняється у "жовтій зоні"
- робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;
- робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;
- робота спортзалів та басейнів;
- робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:
- жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (чинні 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);
- міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);
- іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів).
Що забороняється у "червоній зоні"
Для порівняння – які заборони у "червоній зоні":
- робота навчальних закладів, у яких вакциновано менше 100% персоналу;
- робота ТРЦ;
- робота розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота закладів побутового обслуговування (перукарні, салони краси);
- робота закладів з розміщення (готелі, санаторії);
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім роботи навинос та доставки;
- робота спортзалів та басейнів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діють, якщо всі мають один із документів:
- зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (чинний 365 днів);
- міжнародний сертифікат вакцинації (чинний 365 днів);
- іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів)
Підкреслимо, що в "червоній зоні" для власників жовтих сертифікатів вакцинації про отримання першої дози всі карантинні обмеження, що вказані вище, продовжують діяти.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НЗЗП).