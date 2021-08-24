Малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников (фото)

Переодеванием автор памятника решил поздравить киевлян и всю страну с Днем независимости Украины / Фото: коллаж "Сегодня"

Ко Дню независимости бронзовые малыши основатели Киева получили новые костюмы. Они превратились в защитников нашей страны.

Об этом сообщил скульптур Владимир Журавель в Facebook.

Кий, Щек и Хорыв получили форму танкиста, моряка и лётчика, а Лыбедь стала медиком. Так, автор памятника маленьким основателем Киева решил поздравить киевлян и всю страну с Днем независимости Украины.

Фото: "Сегодня"

Все желающие киевляне и гости столицы могут прийти на Почтовую Площадь и полюбоваться малышами, к памятнику уже сходятся люди и делают незабываемые фото.

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Фото: "Сегодня"

Отметим, что традиция одевать памятник малышам-основателям на Почтовой площади зародилась в декабре 2018 года, в день рождения газеты "Сегодня" и в канун праздника святого Николая. Тогда мы подарили малышам теплые одежды – кожушки и шапочки, которые согревали их до средины февраля. Костюмы сконструировали и пошили мастера компании "Текстиль-Контакт" под чутким контролем автора памятника – известного киевского скульптора Владимира Журавля.

Фото: "Сегодня"

Напомним: