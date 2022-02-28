Мародеров будут уничтожать без предупреждения – Кличко

В столице неизвестные пытаются нажиться на простых украинцах / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевлян призывают сдавать правоохранителям подозрительных людей, а также мародеров.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения", - написал он.
Горожан просят сообщать о всех подозрительных людях – военным. Это могут быть не только русские, но и мародеры.
"Мы должны сплотиться как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и орде, что сюда рвется! Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города", – добавил Кличко.
Ситуация в Украине 28 февраля
- Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
- Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.