Мародерів знищуватимуть без попередження – Кличко

У столиці невідомі намагаються нажитися на пересічних українцях / Фото: Колаж: Сьогодні
Кияни закликають здавати правоохоронцям підозрілих людей, а також мародерів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження", – написав він.
Городян просять повідомляти про всіх підозрілих людей – військових. Це можуть бути не лише росіяни, а й мародери.
"Ми повинні згуртуватися як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, й орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста", – додав Кличко.
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.