Мародерів знищуватимуть без попередження – Кличко

У столиці невідомі намагаються нажитися на пересічних українцях / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни закликають здавати правоохоронцям підозрілих людей, а також мародерів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження", – написав він.



Городян просять повідомляти про всіх підозрілих людей – військових. Це можуть бути не лише росіяни, а й мародери.

"Ми повинні згуртуватися як ніколи. Дати відсіч і провокаціям у місті, й орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста", – додав Кличко.

Ситуація в Україні 28 лютого