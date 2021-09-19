Марш равенства в Киеве прошел без нарушений – полиция

Никаких стычек на митинге зафиксировано не было / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прошел Марш равенства-2021. Мероприятия в центре города прошли без нарушений правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Мероприятия прошли без нарушений, сейчас все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", – говорится в сообщении.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники ГСЧС Украины, военнослужащие Нацгвардии. Никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции.

Главные требования митингующих

Главной темой Марша равенства стала безопасность и требования введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ и других групп, которые уже годами страдают от насилия.

Реклама

В частности, они требовали имплементацию законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные криминальные действия.

"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток, ЛГБТ+ сообщество и людей, которые просто хотят быть собой. Мы требуем изменений здесь и сейчас, ведь хотим жить свободно в своей стране, чтобы развивать свободное общество и работать на его благо без боязни за свою идентичность", – рассказал директор ОО "КиевПрайд" Ленни Емсон.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прошла ЛГБТ-свадьба.

Также напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением уголовных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.