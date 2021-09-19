Марш рівності в Києві пройшов без порушень – поліція

Жодних сутичок на мітингу зафіксовано не було / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пройшов Марш рівності-2021. Заходи в центрі міста пройшли без порушень правопорядку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Заходи пройшли без порушень, наразі всі заплановані акції завершилися. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", – йдеться в повідомленні.

Безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, в тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники ДСНС України, військовослужбовці Нацгвардії. Жодних правопорушень не зафіксовано, повідомили в поліції.

Головні вимоги мітингувальників

Головною темою Маршу рівності стали безпека і вимога введення в дію законодавства про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ та інших груп, які вже роками страждають від насильства.

Реклама

Зокрема, вони вимагали імплементацію законопрєоекту №5488, який передбачає покарання за подібні кримінальні дії.

"Ми втомилися чекати змін і терпіти систематичні залякування, тиск, зриви мирних заходів, нападу на активістів і активісток, ЛГБТ-спільноту і людей, які просто хочуть бути собою. Ми вимагаємо змін тут і зараз, адже хочемо жити вільно у своїй країні, щоб розвивати вільне суспільство і працювати на його благо без остраху за свою ідентичність", – розповів директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові пройшло ЛГБТ-весілля.

Також нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі наприкінці серпня все закінчилося затриманням 61 особи і порушенням кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.