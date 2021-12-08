Машину разорвало пополам. Под Киевом произошло смертельное ДТП (фото)

Пассажирка легкового автомобиля погибла в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области произошло смертельное ДТП. На трассе в Коростенском районе возле населенного пункта Стремигород легковой автомобиль столкнулся с фурой.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По информации очевидцев, автомобиль "ВАЗ" занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.
"В результате аварии автомобиль разорвало пополам. Водитель жив, а вот его пассажирка – к сожалению…" – пишут в Сети.
В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.
"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
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