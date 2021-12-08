Машину розірвало навпіл. Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)

Пасажирка легкового автомобіля загинула в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні
На Київщині сталася смертельна ДТП. На трасі в Коростенському районі біля населеного пункту Стремигород легковий автомобіль зіткнувся з фурою.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
За інформацією очевидців, автомобіль "ВАЗ" занесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою.
"В результаті аварії автомобіль розірвало навпіл. Водій живий, а ось його пасажирка – на жаль…" – пишуть у Мережі.
У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
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