Машину розірвало навпіл. Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)

Пасажирка легкового автомобіля загинула в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині сталася смертельна ДТП. На трасі в Коростенському районі біля населеного пункту Стремигород легковий автомобіль зіткнувся з фурою.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Реклама

За інформацією очевидців, автомобіль "ВАЗ" занесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою.

"В результаті аварії автомобіль розірвало навпіл. Водій живий, а ось його пасажирка – на жаль…" – пишуть у Мережі.

Під Києвом фура зіткнулася з легковиком / Фото: Київ Оперативний

Реклама

У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

Раніше ми писали: