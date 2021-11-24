В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулось шесть автомобилей.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Авария произошла на светофоре по улице Бойчука, 18.
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"Учитывайте погодные условия и переобувайте свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
Информации о пострадавших нет.
Киев после первого снега парализовали пробки
В Киеве вчера вечером после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация оказалась в центре, также было не просто выехать с правого берега на левый.
173 единицы техники обрабатывали дороги и тротуары противогололедными средствами.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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