В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей (видео)

Автомобили въехали в друг друга прямо на светофоре – информации о пострадавших нет

В столице произошла серьезная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулось шесть автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Авария произошла на светофоре по улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и переобувайте свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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Информации о пострадавших нет.

Киев после первого снега парализовали пробки

В Киеве вчера вечером после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация оказалась в центре, также было не просто выехать с правого берега на левый.

173 единицы техники обрабатывали дороги и тротуары противогололедными средствами.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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