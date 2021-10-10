Масштабное ДТП с автобусом и легковушкой в Киеве: причина и подробности аварии

Копы выясняют причину ДТП в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
В полиции начали уголовное производство по факту столкновения автобуса и легковушки 9 октября на Броварском проспекте в Киеве. Правоохранители обновили данные о пострадавших – их шесть, а не семь, как заявляли ранее.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киеве.
Травмы получили пятеро пассажиров автобуса и водитель Volkswagen 1996 года рождения. В больницу доставили трех человек, которые были в салоне автобуса, остальным оказали помощь на месте. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.
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В чем причина ДТП?
Предварительно копы установили, что водитель Volkswagen ехал в сторону станции метро "Лесная" и не справился с управлением. Из-за этого он врезался в автобус, а он уже вылетел в столб и перевернулся.
Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
По делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
Самые частые причины ДТП
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.