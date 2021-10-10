Масштабна ДТП з автобусом та легковиком у Києві: причина і подробиці аварії

Копи з'ясовують причину ДТП в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції почали кримінальне провадження за фактом зіткнення автобуса та легковика 9 жовтня на Броварському проспекті в Києві. Правоохоронці оновили дані про постраждалих – їх шість, а не сім, як заявляли раніше.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Києві.

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Травми отримали п'ятеро пасажирів автобуса і водій Volkswagen 1996 року народження. До лікарні доставили трьох людей, які були в салоні автобуса, решті надали допомогу на місці. Водія легковика госпіталізували у важкому стані.

У чому причина ДТП?

Попередньо копи встановили, що водій Volkswagen їхав у бік станції метро "Лісова" та не впорався з керуванням. Через це він врізався в автобус, а він вже вилетів у стовп і перекинувся.

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Автобус влетів у стовп. фото Нацполіції

Дані про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У справі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини ДТП.

Найчастіші причини ДТП

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом в стані сп'яніння.