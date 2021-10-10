Масштабна ДТП з автобусом та легковиком у Києві: причина і подробиці аварії

Копи з'ясовують причину ДТП в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
У поліції почали кримінальне провадження за фактом зіткнення автобуса та легковика 9 жовтня на Броварському проспекті в Києві. Правоохоронці оновили дані про постраждалих – їх шість, а не сім, як заявляли раніше.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Києві.
Травми отримали п'ятеро пасажирів автобуса і водій Volkswagen 1996 року народження. До лікарні доставили трьох людей, які були в салоні автобуса, решті надали допомогу на місці. Водія легковика госпіталізували у важкому стані.
У чому причина ДТП?
Попередньо копи встановили, що водій Volkswagen їхав у бік станції метро "Лісова" та не впорався з керуванням. Через це він врізався в автобус, а він вже вилетів у стовп і перекинувся.
Дані про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
У справі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини ДТП.
Найчастіші причини ДТП
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.