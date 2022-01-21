Массовое минирование в Киеве. Копы ищут взрывчатку в школах на Печерске

Территорию школ освобождают от учеников и педагогов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из помещения школы №5 на Печерске эвакуировали всех детей. Как сообщает корреспондент "Сегодня", есть угроза минирования.

Некоторых детей кураторы отвели к метро. Многих забирают родители.

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Детей экстренно вывели из школы / Фото: Сегодня

На территорию никого не пускают. Ждут приезда взрывотехников и кинологов.

По информации родителей, заминированы все школы Печерска и детей отпустили по домам.

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Массовые минирования в Украине

Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:

В Киеве с утра поступило сообщение о "минировании" гимназии №191 .

. Вскоре стало известно, что "взрывчатку" якобы заложили в Офисе президента Украины . В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране.

. В спецслужбах не исключают, что сообщения о "минированиях" и недавняя кибератака на сайты госучреждений могут оказаться звеньями одной цепи по расшатыванию ситуации в стране. В этот же день взрывчатку искали во всех школах Ровно.

По закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.

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