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Масове мінування у Києві. Копи шукають вибухівку у школах на Печерську (фото)

Олександр Марущак, Ольга Кравченко
21 січня, 15:14
За інформацією батьків, заміновано всі школи району

Територію шкіл звільняють від учнів та педагогів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві із приміщення школи №5 на Печерську евакуювали всіх дітей. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", є загроза мінування.

Деяких дітей куратори відвели до метро. Багатьох забирають батьки.

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Дітей екстрено вивели зі школи / Фото: Сьогодні

На територію нікого не пускають. Чекають на приїзд вибухотехніків та кінологів.

Вчителі теж розійшлися додому / Фото: Сьогодні

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За інформацією батьків, заміновані всі школи Печерська та дітей відпустили додому.

Масові мінування в Україні

Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:

За законом на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати на всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніки, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.

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