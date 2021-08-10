Массовое "побоище" в Киеве: на Крещатике произошла драка с участием иностранцев

Муниципальная охрана разнимала участников потасовки. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице на Крещатике произошла драка с участием иностранцев. В полиции Киева рассказали, что это произошло на выходных. Что-то не поделили две компании. В результате потасовки пострадал наш соотечественник.

Драка между компаниями произошла в ночь с 7 на 8 августа. На месте были представители Муниципальной охраны, которые оказали помощь пострадавшему. Он получил резаную рану головы.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавший мужчина 1986 года рождения написал заявление в полицию. За нанесение легких телесных повреждений открыто уголовное производство, ведется расследование", – сообщили в полиции Печерского района.

Причины потасовки на ночном Крещатике пока неизвестны.

Сотрудники службы разнимали конфликтующих. Фото: Муниципальная охрана/Facebook

Не первый случай побоищ с участием иностранцев

Недавно в столице произошла массовая драка с участием иностранцев. Более десятка человек нападали друг на друга с палками, били друг друга ногами и валили на землю. Суть самого конфликта неизвестна.

Также недавно в центре Киева подрезали мужчину во время драки. Мужчина потерял много крови. Медицинскую помощь ему оказали на месте сотрудники скорой помощи.

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