Драка на входе в ТРЦ: в центре Киева подрезали мужчину (видео)

Мужчина, который получил ранение, по предварительной информации, был со своей семьей

Медики оказали помощь пострадавшему. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле ТРЦ Gulliver на Спортивной площади произошла драка, которая переросла в поножовщину. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, между двумя мужчинами на входе в ТРЦ произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

"В ходе конфликта один из мужчин ударил второго острым предметом в руку. Мужчина потерял много крови. Медицинскую помощь ему оказали на месте сотрудники скорой помощи. Причина конфликта нам пока неизвестна. Мужчина, который пострадал и получил ранение, по предварительной информации, был с семьей. Правоохранители устанавливают все детали конфликта", – сообщили в полиции Киева.

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Мужчина, который нанес удар острым предметом задержан.

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