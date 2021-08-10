Масове "побоїще" в Києві: на Хрещатику сталася бійка за участю іноземців

Муніципальна варта рознімала учасників бійки. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці на Хрещатику сталася бійка за участю іноземців. У поліції Києва розповіли, що це сталося на вихідних. Щось не поділили дві компанії. В результаті бійки постраждав наш співвітчизник.
Бійка між компаніями сталася в ніч з 7 на 8 серпня. На місці були представники Муніципальної охорони, які надали допомогу потерпілому. Він отримав різану рану голови.
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"На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Постраждалий чоловік 1986 року народження написав заяву в поліцію. За нанесення легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування", – повідомили в поліції Печерського району.
Причини бійки на нічному Хрещатику поки невідомі.
Не перший випадок побоїщ за участю іноземців
Нещодавно в столиці сталася масова бійка за участю іноземців. Більше десятка осіб нападали один на одного з палицями, били один одного ногами і валили на землю. Суть самого конфлікту невідома.
Також нещодавно в центрі Києва підрізали чоловіка під час бійки. Чоловік втратив багато крові. Медичну допомогу йому надали на місці співробітники швидкої допомоги.
Раніше ми писали, що:
- в метро Києва чоловіка побили за їзду без маски.
у Миколаєві масова бійка закінчилася стріляниною.