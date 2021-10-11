Месяц без руки. Как идут поиски грабителей Маленького принца в центре Киева

Вандалов, которые отбили руку Маленького принца, все еще ищут. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудникам столичной полиции до сих пор не удалось найти и задержать вандалов, которые поглумились над парковой скульптурой Маленького принца на Пейзажной аллее.

Об этом "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

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Правоохранители говорят, что открыто уголовное производство по статье 194 – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание за подобное преступление – лишение свободы сроком до трех лет.

"Известно, что полицейские связывались с автором скульптуры. Он предоставил им эскизы того, как выглядел памятник до разрушения вандалами. Оперативники передали эти материалы в пункты приема цветного металла, куда могут сдать бронзовые детали. Пока никого не задержали", – сообщили в полиции Киева.

Также пока нет результата от просмотра содержимого камер видеонаблюдения. Они установлены слишком далеко от скульптуры, которую нагло обворовали на Пейзажной аллее в самом центре Киева.

Что произошло с Маленьким принцем

15 сентября стало известно, что грабители оторвали бронзовую руку принца, в которой он держал шпагу. До этого была украдена бронзовая фигурка лиса, которая находилась у его ног.

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"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А минувшей ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Константин Скритуцкий.

Руку с саблей уже отбивали

Это уже не первый раз, когда над скульптурой так издеваются вандалы. В 2014 году искалечили парковую скульптуру Маленького принца на Пейзажной аллее в Киеве. После ее забирали на ремонт.

Тогда власти заявили, что из-за участившихся фактов вандализма за скульптурами нужен присмотр.

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16 сентября полиция Киева занялась поисками вандалов, которые на днях отбили бронзовую руку фигурки Маленького принца и похитили фигурку Лисенка.

в Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны.