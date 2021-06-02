"Пополнению" в киевском метрополитене быть? Когда ждать метро на Виноградарь

Строительство правого тоннеля было начато еще в сентябре прошлого года

Строительство метро на Виноградарь. Фото: Киевметробуд

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как проходит строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" к станции "Сырец". Сколько метров уже пройдено щитом "Галина", и когда начнется строительство второго тоннеля?

В компании заявляют, что работы продолжаются на всех участках строительства метро на Виноградарь.

"На данный момент выполняются работы по строительству перегонных тоннелей, а именно пройдено около 1000 метров правого тоннеля. Уже готовится демонтажная камера для приема проходческого щита "Галина". Сразу после его выхода на поверхность, он будет снова перемещен на станцию "Мостицкую" для проходки левого тоннеля", – рассказали сайту "Сегодня" в АО "Киевметрострой".

Тут добавляют, что длина одного тоннеля от "Мостицкой" к станции "Сырец" -1300 метров. То есть, щиту еще придется изрядно поработать.

Но как заверяют на предприятии, уже в следующем месяце они планируют завершить строительство этого тоннеля и приступить к постройке второго.

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Отметим, что строительство правого тоннеля было начато в сентябре прошлого года и займет скорей всего десять месяцев. Если щит запустят в работу в сентябре, то открытия станции метро "Мостицкая" можно ожидать не ранее лета следующего года.

Отстают от графика

Ранее заявлялось, что станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут сданы в эксплуатацию до конца 2021 года. Но похоже, что планы у метростроевцев изменились.

"В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в мире и в Украине, график строительства метро на Виноградарь немного нарушен. Впрочем, мы пытаемся наверстать упущенное", – сообщают в "Киевметрострое".

На предприятии сомневаются, что сумеют открыть станции до конца 2021 года.

"Скорей всего график будет смещен, но пока мы не можем назвать точную дату открытия станций. Скорей всего, это состоится весной 2022 года", – сообщили нам в "Киевметрострое".

Повернули к ЖК?

Некоторые СМИ пишут, что метро на Виноградарь специально развернули в другую сторону, чтобы линия прошла рядом с ЖК "Варшавский". Соответствует ли эта информация действительности?

"У нас по проекту две очереди строительства. Первая очередь – продление зеленой ветки метро к проспекту Правды, где будут находиться станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого будут построены еще две станции и электродепо. Мы выполняем работы соответственно с проектной документацией, предоставленной заказчиком строительства, с выполнением всех технологий и процессов. Поэтому говорить, что метро тянут к ЖК или строят по-другому – абсолютно безосновательно", – заверяют в "Киевметрострое".

Так же в компании отрицают информацию о подорожании проекта строительства метро на Виноградарь.

"Работы выполняются по договору и суммой, с которой мы выиграли этот тендер через систему ProZorro", – отмечают на предприятии.

Землю с Виноградаря вывозят на Троещину

Многих интересует вопрос: куда девается земля, которую грузовики вывозят при строительстве тоннелей.

"Порода после проходки тоннелей вывозится на специальные полигоны, согласно подписанных договоров. Полигоны находятся в Пирогово и на Троещине. Уже вывезено более 65 тысяч тонн породы", – сообщили нам в "Киевметрострое".

Закрытый способ

Метро на Виноградарь строится двумя способами – закрытым и открытым.

Выработка почвы проводится с помощью специального оборудования – проходческого щита. После того происходит облицовка тоннеля. Закрытым способом строится тоннель от действующей станции метрополитена "Сырец" до новой станции "Мостицкая".

Открытый способ

Для строительства станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также тоннелей между ними проектом предусмотрено открытый способ строительства тоннелей в котловане с применением "стены в грунте". Стены будущего тоннеля укрепляются железобетоном. После чего спецтехника выбирает между ними почву на полную глубину и ширину тоннеля.

Затем строится оправа тоннеля – и котлован засыпается. Таким образом строят тоннели от станции "Мостицкая" до "Проспекта Правды".

Между станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" поезда будут курсировать друг над другом. Для строительства метро впервые в столице будет использована технология двухъярусных тоннелей.

Ранее мы писали, в киевском метрополитене – снова давки на станциях.

Напомним, что проезд в киевском метро в скором времени подорожает.