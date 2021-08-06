Минкульт признал памяткой архитектуры здание "Цветов Украины"

Здание получило охранный статус – его нельзя ни разрушить, ни перестроить

3 августа КГГА внесла здание "Цветов Украины" в перечень объектов культурного наследия города / Фото: коллаж "Сегодня"

Минкульт внес в реестр государственных памятников здание "Цветы Украины", которое находится в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 49. Теперь здание получило охранный статус.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.

"Теперь Цветы – официально памятка архитектуры, монументального искусства местного значения", – пояснил министр.

Здание теперь нельзя разрушить или перестроить – оно получило охранный статус. Соответствующий указ о внесении здания "Цветы Украины" в реестр Ткаченко подписал 6 августа.

Напомним, 12 июля стало известно, что в Киеве начали демонтаж учебно-методического центра "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49. В столичной администрации тогда сообщили, что разрешение на проведение работ по этому адресу не предоставляли. А 3 августа КГГА внесла здание "Цветов Украины" в перечень объектов культурного наследия города.

Ранее мы сообщали, что Департамент городского благоустройства Киевской горадминистрации аннулировал контрольную карточку на проведение ЗАО "Цветы Украины" работ по "подготовке к реконструкции" здания на улице Сечевых Стрельцов, 49 и обязал компанию снести установленный вокруг него забор.

Также сообщалось, о скандале из-за уничтожение части мозаичного панно на стене дома № 28 на бульваре Леси Украинки. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут уберечь мозаику от полного уничтожения.