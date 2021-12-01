Осторожно, полтергейсты! Что скрывает здание Главпочтамта в центре Киева

Главпочтамт находится в центре города / Коллаж "Сегодня"

Сегодня здание Главпочтамта — символ Киева. Здание находится в самом центре города. Еще его можно часто встретить на старых фотографиях центральной площади столицы. Однако вокруг этого места также есть множество таинственных историй.

Сайт "Сегодня" узнал, какие тайны скрывает здание Главпочтамта.

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История здания

В 1934 после переноса столицы УССР в Киев встал вопрос строительства на этом месте главпочтамта. В том же году киевские архитекторы подготовили проекты "Дворца связи". Главпочтамт удалось построить в 1936-1941 годах.

В сентябре 1941 года Дворец связи и бывшее здание Эйсмана уничтожен из-за подрыва центра советскими диверсантами.

После Второй мировой войны на месте Дворца связи построили здание, в котором находится госкомитет телевидения и радиовещания Украины.

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Главпочтамт в Киеве. Фото: IGotoWorld.com

Мистические истории о здании

Сам Главпочтамт окутан страшными историями, которые никто не может объяснить.

В 1989 году возле здания произошла трагедия. Там был обрушен портик Главпочтамта. Тогда погибло тринадцать человек. Это событие дало еще больше оснований для разговоров.

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Также начало мистическим историям в здании положила Ольга Дьяченко. В 1910 году она сделала вызов полиции из номера гостиницы "Гранд Отель", утверждая, что в здании творится "что-то неладное".

По прибытию на место событий было зафиксировано летание предметов, столовых приборов и прочих вещей. Был составлен протокол. С течением времени это дело закрыли и забыли.

Главпочтамт в Киеве. Фото: Википедия

Главпочтамт во время протестов в Украине

Это здание никогда не оставалось незамеченным во время протестов. Так осенью 2004 года участники Оранжевой революции оставили на колоннах и стенах главпочтамта граффити.

Протестующие писали имя и рисовали изображение своего кандидата Виктора Ющенко, названия приехавших городов, лозунги Оранжевой революции соответствующим цветом.

Часть графиты в памяти о тех событиях даже сохранили.

Зимой 2014 года, во время Евромайдана, возле Главпочтамта появились стенд и ларьки "Почты Майдана". Жители палаточного городка получили возможность переписываться между собой. Каждый вечер волонтеры-почтальоны разносили им письма.

У входа Национальный музей Революции Достоинства установил уличный стенд "Места Революции Достоинства" с картой событий 2013–2014 годов и информацией о Почте Майдана.

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