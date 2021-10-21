Заброшенная лаборатория и секретная тюрьма. ТОП-5 самых страшных мест в Киеве

В столице есть много мест, куда в одиночку или ночью лучше не приходить – список самых зловещих

Самые жуткие места Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская столица славится богатой историей. Однако в городе есть много мест, вокруг которых ходят жуткие легенды.

Сайт "Сегодня" собрал самые мистические места Киева.

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Лаборатория института Громашевского

Фото kyivmaps

Раньше в этой лаборатории проводили исследования вирусных инфекций. Но в 1990-х годах место внезапно покинули. Многие предметы так и остались нетронутыми: пробирки, инструмент, мебель и телефоны.

Фото kyivmaps

Среди местных жителей ходят слухи, что там не только исследовали инфекции, но и занимались чем-то более серьезным. Здесь все еще сохранилась закрытая бункерная дверь, но куда она ведет, неизвестно. А на чердаке стоят клетки со зловещими надписями "Рак" и "СПИД". Что или кто находился в этих клетках, также неизвестно.

Подземная тюрьма НКВД

Тюрьма НКВД. Фото livejournal

Жуткое место находится в центральной части города, где раньше была крепость. Тюрьму заметили только после распада СССР во время строительства новых жилых домов.

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В советские времена все там было строго засекречено. В подземельях сохранились камеры с решетками и большими дверями, рельсы и цистерны, даже остатки электропроводки. Некоторые историки считают, что в цистерны с кислотой сбрасывали трупы заключенных и затем сливали все в Днепр.

Зеленый театр

Сейчас в Зеленом театре не проводят мероприятия, он стоит заброшенным. Коллаж "Сегодня"

Зеленый театр открыли в качестве послевоенной реабилитации города. Однако из-за новых мест для отдыха терял свою популярность. Театр мог бы работать и сейчас, если бы не масштабный пожар после удара молнии. Экстрасенсы же говорят, что на театре заклятие, которое и привело к пожару. Если его восстановить — Зеленый театр вновь сгорит, поэтому делать это бесполезно.

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Одни говорят, что в подземельях театра находятся порталы, ведущие в другие измерения. А есть и другая версия – якобы тоннели ведут до самого Чернигова.

Самая популярная легенда связана с полтергейстом по имени Хозяин. Местные жители говорят, что приходя к Зеленому театру, с ним обязательно нужно поздороваться. Тогда Хозяин примет гостей в своем владении. Поговаривали, что Хозяин применял физические силы, ему даже приписывают изнасилование девушки.

Замок Ричарда

Замок Ричарда – Львиное сердце. Фото: interesniy.kiev.ua

Согласно легенде, застройщик здания Дмитрий Орлов украл проект у архитектора Роберта Марфельда. Последний страшно обиделся и проклял Орлова. Позже застройщика застрелили прямо у здания.

Фото: Википедия

С тех пор его душа якобы неприкаянной бродит по дому, стонет и завывает. Однако скептики полагают, что жуткие звуки вызваны сквозняками в вентиляционных трубах.

Тоннели под Днепром

Сталинские тоннели под Днепром. Фото Secret Land

Недостроенная система туннелей должна была соединить правый и левый берег Днепра. Еще в 1930-х годах Сталин захотел создать подземное сообщение между всеми районами Киева, но проект приостановили из-за крупной аварии.

Уже в конце 1940-х идея с тоннелями стала неактуальной и работы остановили навсегда. В наши дни мистическое место на Жуковом острове наполовину затоплено, что делает его еще страшнее.