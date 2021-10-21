Заброшенная лаборатория и секретная тюрьма. ТОП-5 самых страшных мест в Киеве

Украинская столица славится богатой историей. Однако в городе есть много мест, вокруг которых ходят жуткие легенды.
Сайт "Сегодня" собрал самые мистические места Киева.
Лаборатория института Громашевского
Раньше в этой лаборатории проводили исследования вирусных инфекций. Но в 1990-х годах место внезапно покинули. Многие предметы так и остались нетронутыми: пробирки, инструмент, мебель и телефоны.
Далее по теме
Среди местных жителей ходят слухи, что там не только исследовали инфекции, но и занимались чем-то более серьезным. Здесь все еще сохранилась закрытая бункерная дверь, но куда она ведет, неизвестно. А на чердаке стоят клетки со зловещими надписями "Рак" и "СПИД". Что или кто находился в этих клетках, также неизвестно.
Подземная тюрьма НКВД
Жуткое место находится в центральной части города, где раньше была крепость. Тюрьму заметили только после распада СССР во время строительства новых жилых домов.
В советские времена все там было строго засекречено. В подземельях сохранились камеры с решетками и большими дверями, рельсы и цистерны, даже остатки электропроводки. Некоторые историки считают, что в цистерны с кислотой сбрасывали трупы заключенных и затем сливали все в Днепр.
Зеленый театр
Зеленый театр открыли в качестве послевоенной реабилитации города. Однако из-за новых мест для отдыха терял свою популярность. Театр мог бы работать и сейчас, если бы не масштабный пожар после удара молнии. Экстрасенсы же говорят, что на театре заклятие, которое и привело к пожару. Если его восстановить — Зеленый театр вновь сгорит, поэтому делать это бесполезно.
Одни говорят, что в подземельях театра находятся порталы, ведущие в другие измерения. А есть и другая версия – якобы тоннели ведут до самого Чернигова.
Самая популярная легенда связана с полтергейстом по имени Хозяин. Местные жители говорят, что приходя к Зеленому театру, с ним обязательно нужно поздороваться. Тогда Хозяин примет гостей в своем владении. Поговаривали, что Хозяин применял физические силы, ему даже приписывают изнасилование девушки.
Замок Ричарда
Согласно легенде, застройщик здания Дмитрий Орлов украл проект у архитектора Роберта Марфельда. Последний страшно обиделся и проклял Орлова. Позже застройщика застрелили прямо у здания.
С тех пор его душа якобы неприкаянной бродит по дому, стонет и завывает. Однако скептики полагают, что жуткие звуки вызваны сквозняками в вентиляционных трубах.
Тоннели под Днепром
Недостроенная система туннелей должна была соединить правый и левый берег Днепра. Еще в 1930-х годах Сталин захотел создать подземное сообщение между всеми районами Киева, но проект приостановили из-за крупной аварии.
Уже в конце 1940-х идея с тоннелями стала неактуальной и работы остановили навсегда. В наши дни мистическое место на Жуковом острове наполовину затоплено, что делает его еще страшнее.
Читайте также:
- Кладбище ведьм, оборотень и призраки. Какие тайны скрывает Замковая гора в Киеве
- Тайный подземный бункер и "смертельная аура" – чем удивляет ставка Гитлера под Винницей
- Потусторонний хор и замурованная комната. Каких призраков скрывает Доминиканский собор во Львове
- Легенда о белой деве и эликсир долголетия: какие тайны скрывает Подгорецкий замок