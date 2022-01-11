"Мне разбили висок. Синяк под глазом". Куликов рассказал подробности нападения

У мужчины осталось множество травм / Коллаж "Сегодня"

В Киеве неизвестные избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. Мужчина рассказал, как все произошло и в каком он состоянии.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Детали

Напали на журналиста утром пятницы 7 января. Сейчас у мужчины осталось множество травм.

"Мне разбили висок. Синяк под глазом. Есть немного боли в ребрах. Серьезных травм или переломов нет", – рассказал телеведущий.

Что требовали нападавшие

Злоумышленники вымогали, чтобы Андрей Куликов назвал пин-код от своей банковской карты.

"Они требовали назвать пин-код. Угрожали физическим насилием. Полиция задержала их. В тот же день под вечер", – добавил телеведущий.

Злоумышленники не извинились перед журналистом.

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"Кто? Они? Нет, конечно. Я их в последний раз видел во время опознания", – сказал нам Андрей Куликов.

Что известно

Хулиганы по проспекту Победы в столице увидели потерпевшего. Они хотели его ограбить, а для этого ударили несколько раз руками и ногами в голову и грудь мужчине.

Нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались 24летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.

Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

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