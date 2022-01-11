"Мені розбили скроню. Синяк під оком". Куликов розповів подробиці нападу

У чоловіка залишилося безліч травм/Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. Чоловік розповів, як усе сталося та в якому він стані.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Деталі

Напали на журналіста вранці в п'ятницю, 7 січня. Наразі у чоловіка залишилося безліч травм.

"Мені розбили скроню. Синяк під оком. Є трохи болю у ребрах. Серйозних травм чи переломів немає", – розповів телеведучий.

Що вимагали нападники

Зловмисники вимагали, щоби Андрій Куликов назвав пін-код від своєї банківської картки.

"Вони вимагали назвати пін-код. Погрожували фізичним насильством. Поліція їх затримала. Того ж дня надвечір", – додав телеведучий.

Затримання зловмисника, який напав на журналіста. Фото: поліція Києва

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Зловмисники не вибачилися перед журналістом.

Хто? Вони? Ні, звичайно. Я їх востаннє бачив під час упізнання", – сказав Андрій Куликов.

Зловмисник, який напав на журналіста. Фото: поліція Києва

В ефірі "Сьогодні Ранок" журналіст заявив, що він уже почувається добре, але ще є сліди забоїв.

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"Я поліз у кишеню дати прикурити, і саме в цей момент почався гоп-стоп. Мені завдали кілька ударів у скроню та у вухо, а потім обікрали. Я не знепритомнів, і це дуже добре. Після цього витер кров і пішов до відділення поліції... Думаю, до закінчення справи вкрадені речі мені не повернуть", – розповів Андрій Куликов.

Що відомо

Хулігани на проспекті Перемоги у столиці побачили потерпілого. Вони хотіли пограбувати ведучого, а для цього вдарили його кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові.

Особи нападників вдалося встановити. Їх уже затримали. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.

Нападникам вже повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою.

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