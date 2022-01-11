"Мені розбили скроню. Синяк під оком". Куликов розповів подробиці нападу

У чоловіка залишилося безліч травм/Колаж "Сьогодні"
У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. Чоловік розповів, як усе сталося та в якому він стані.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Деталі
Напали на журналіста вранці в п'ятницю, 7 січня. Наразі у чоловіка залишилося безліч травм.
"Мені розбили скроню. Синяк під оком. Є трохи болю у ребрах. Серйозних травм чи переломів немає", – розповів телеведучий.
Що вимагали нападники
Зловмисники вимагали, щоби Андрій Куликов назвав пін-код від своєї банківської картки.
"Вони вимагали назвати пін-код. Погрожували фізичним насильством. Поліція їх затримала. Того ж дня надвечір", – додав телеведучий.
Зловмисники не вибачилися перед журналістом.
Хто? Вони? Ні, звичайно. Я їх востаннє бачив під час упізнання", – сказав Андрій Куликов.
В ефірі "Сьогодні Ранок" журналіст заявив, що він уже почувається добре, але ще є сліди забоїв.
"Я поліз у кишеню дати прикурити, і саме в цей момент почався гоп-стоп. Мені завдали кілька ударів у скроню та у вухо, а потім обікрали. Я не знепритомнів, і це дуже добре. Після цього витер кров і пішов до відділення поліції... Думаю, до закінчення справи вкрадені речі мені не повернуть", – розповів Андрій Куликов.
Що відомо
Хулігани на проспекті Перемоги у столиці побачили потерпілого. Вони хотіли пограбувати ведучого, а для цього вдарили його кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові.
Особи нападників вдалося встановити. Їх уже затримали. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.
Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.
Нападникам вже повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою.