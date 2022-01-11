В Киеве избили и ограбили известного журналиста Андрея Куликова

Нападавших удалось установить и задержать. Сейчас они находятся под стражей

Хулиганы избили мужчину и отобрали кошелек с около 3 000 гривен / Коллаж "Сегодня"

В Киеве неизвестные избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. У мужчины отобрали деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет РБК-Украина.

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Что произошло

Хулиганы по проспекту Победы увидели потерпевшего. Они хотели его ограбить, для этого ударили несколько раз руками и ногами в голову и грудь мужчине, утверждают в Киевской городской прокуратуре.

После этого нарушители забрали у журналиста деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Кто напал на журналиста

Нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались 24летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.

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Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

Накажут ли нападавших?

Сейчас парням сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

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