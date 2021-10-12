Мог быть поджог: эксклюзивный репортаж со сгоревшей крыши дома на Костельной (фото, видео)

В центре Киева потушили пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Шевченковском районе Киева по улице Костельной, 5 спасатели потушили масштабный пожар. Там загорелась крыша, но что именно стало причиной – пока неизвестно. Местные жители подозревают, что это мог быть поджог.

"Сегодня" побывал в доме и на его крыше после пожара – смотрите далее в материале.

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Что известно о пожаре по улице Костельной

На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 его ликвидировали.

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На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.

Отметим, что в связи с ЧП движение по ул. Костельной перекрыто в обе стороны.

Пожарные тушат возгорание / Фото: ГСЧС

Дым от пожара видно издалека / Фото: Киев Сейчас

Как сейчас выглядит дом после борьбы с огнем

На данный момент спасатели продолжают работать на крыше дома.

По словам местных жителей, это мог быть поджог. Они подозревают, что дом хотят сделать аварийным, чтобы выселить людей и перестроить здание.

Версия имеет смысл. Как рассказал "Сегодня" пожарный, забежавший на крышу одним из первых, навесной замок на двери чердака был открыт. На чердаке не видно проводки, поэтому версия замыкания пока не обсуждается.

Жильцы сейчас в поисках ведер и мисок, но купить такие товары в центре столицы – большая проблема. Ведра и миски хотят подставлять под потоки воды, чтобы минимизировать ущерб для мебели.

Позже к жильцам пришло осознание, что дом остался без крыши на пороге зимы. Сказали, что будут искать выходы на мэра, ведь скоро дожди и снег не за горами.

"У дома была одна проблема. Несколько лет назад прораб проворовался на стройматериалах и отсидел за это. Капитальный ремонт делали в 1989 году", – сказала "Сегодня" одна из жительниц.

Тем временем эксперт нашел на крыше провода, висящие на стене чердака. По его словам, он берет их во внимание.

Еще одна жительница говорит, что она подозревает, что причиной могла быть электрика. Но это пока только предположение.

Крыша после пожара. Фото: "Сегодня"

На месте работают спасатели. Фото: "Сегодня"

Дом после пожара изнутри. Фото: "Сегодня"

Дом сейчас. Фото: "Сегодня"

Огонь ликвидировали. Фото: "Сегодня"

Пострадал от огня и соседний дом, на Костельной,7. Кондиционер на фото поплавился.

Кондиционер в соседнем доме также пострадал. Фото: "Сегодня"

Что известно о доме на улице Костельной

Костельная улица возникла в 1830-х годах под современным названием (от Александровского костёла, расположенного в верхней части улицы). В 1934-1991 годах имела название "улица Челюскинцев" (в честь подвига участников полярного дрейфа на пароходе "Челюскин" в 1934 году).

Дом № 5 — жилое здание 1871 года, в стиле модерн. Надстроен в 1913 году, в 1914 году, к зданию пристроен флигель. Архитектор П. Тустановский.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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