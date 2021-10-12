Міг бути підпал: ексклюзивний репортаж зі згорілого даху будинку на Костьольній (фото, відео)

У центрі Києва загасили пожежу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Шевченківському районі Києва по вулиці Костьольній, 5 рятувальники загасили масштабну пожежу. Там загорівся дах, але що саме стало причиною – поки невідомо. Місцеві жителі підозрюють, що це міг бути підпал.

"Сьогодні" побував у будинку і на його даху після пожежі – дивіться далі в матеріалі.

Реклама

Реклама

Що відомо про пожежу по вулиці Костьольній

На місце події відразу були направлені рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі

О 8:14 пожежа була локалізована, а о 8:38 її ліквідували.

Реклама

На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Зазначимо, що у зв'язку з НП рух по вул. Костьольній перекрито в обидва боки.

Пожежники гасять загоряння / Фото: ГСЧС

Дим від пожежі видно здалеку / Фото: Киев Сейчас

Як зараз виглядає будинок після боротьби з вогнем

Зараз рятувальники продовжують працювати на даху будинку.

За словами місцевих жителів, це міг бути підпал. Вони підозрюють, що будинок хочуть зробити аварійним, щоб виселити людей і перебудувати будівлю.

Версія має сенс. Як розповів "Сьогодні" пожежний, що забіг на дах одним з перших, навісний замок на двері горища був відкритий. На горищі не видно проводки, тому версія замикання поки не обговорюється.

Мешканці зараз у пошуках відер і мисок, але купити такі товари в центрі столиці – велика проблема. Відра й миски хочуть підставляти під потоки води, щоб мінімізувати збиток для меблів.

Дах після пожежі. Фото: "Сьогодні"

На місці працюють рятувальники. Фото: "Сьогодні"

Будинок після пожежі зсередини. Фото: "Сьогодні"

Будинок зараз. Фото: "Сьогодні"

Вогонь ліквідували. Фото: "Сьогодні"

Постраждав від вогню і сусідній будинок, на Костьольній, 7. Кондиціонер на фото поплавився.

Кондиціонер у сусідньому будинку також постраждав. Фото: "Сьогодні"

Що відомо про будинок на вулиці Костьольній

Костьольна вулиця виникла у 1830-х роках під сучасною назвою (від Олександрівського костелу, розташованого у верхній частині вулиці). У 1934-1991 роках мала назву "вулиця Челюскінців" (на честь подвигу учасників полярного дрейфу на пароплаві "Челюскін" 1934 року).

Будинок № 5 – житловий будинок 1871 року, у стилі модерн. Надбудований 1913 року, 1914 роцку до будівлі прибудований флігель. Архітектор Петро Тустановський.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

Раніше ми писали: