Мощный авиаудар по Василькову – горит склад с боеприпасами, детонируют снаряды (видео)

Под Киевом обстреляли военный объект / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил не менее 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.
На месте работают спасатели.
Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.
В СМИ появилась информация, что в городе горит также нефтебаза.
Потери от авианалета
Ранее в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.
В результате авианалета на Бровары ранены минимум пять человек, один погиб.