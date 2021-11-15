Мост Патона валится, а ремонтируют опору освещения? Мы проверили слухи

На мосту Патона в Киеве заметили ремонтников. / Фото: Коллаж: Сегодня

В соцсетях начали активно обсуждать ремонтные работы на мосту Патона. Несколько дней назад в Сети появилось видео, как мост валится, а на выходных туда пришли рабочие. Правда, они ремонтировали не сам мост, а лишь опору освещения.

Что на самом деле происходило на мосту, узнавал сайт "Сегодня".

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Рабочих заметили на левом берегу столицы, на въезде на мост Патона. Пользователи социальных сетей пишут, что рабочие демонтируют опору освещения.

На мосту Патона заметили рабочих. Фото: Семен Широчин/Facebook

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Что нам сказали в "Киевавтодормосте"

"В данном случае пользователи социальных сетей заметили, как рабочие выполняют ремонт гранитной облицовки обелиска на мосту Патона", – сообщили нам в КК "Киевавтодор".

Там отмечают, что работы не связаны з масштабным ремонтом моста Патона, которые планируют провести на переправе.

Очередной обвал на мосту Патона

Он произошел на прошлой неделе – всего через пару дней после того, как мэр столицы Виталий Кличко заявил, что ежедневно "молится, чтобы с мостом все было нормально".

В то же время, в "Киевавтодоре" отрицают, что был обвал. Сайту "Сегодня" рассказали, что в воду моста упали вещи бездомных. Они живут под мостом Патона на теплотрассе. Конструкции от моста Патона в воду якобы не падали.

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Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

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