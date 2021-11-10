Яркая изюминка Киева. Мостов с неоновой подсветкой станет больше

Освещенными "знаменитостями" считаются мосты "Стеклянный", "Влюбленных", Южный и Венецианский

Подсветку получит Северный мост / Фото: Коллаж: Сегодня

В будущем полноцветную подсветку в Киеве получит Северный мост.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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Он написал о том, что за последние 2 года современная цветная иллюминация появилась на многих объектах, в том числе путепроводах на Петровке (4 ед. на пересечении ул. Богатырской, просп. Степана Бандеры, просп. Оболонского), Борщаговском и Индустриальном, пешеходном на Гетьмана, мостах через Русановскую пролив и Подольско-Воскресенском и т.д.

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"В ближайшем будущем полноцветную подсветку получит Северный мост. Визуализация уже разработана и объект ждет воплощения. Напомню, одной из изюминок Киева считается художественное освещение Пешеходного моста на Труханов остров, которое было реализовано в 2012 году", – написал экс-заместитель главы КГГА.

Также, освещенными "знаменитостями" считаются мосты "Стеклянный" (Вело-пешеходный, на Воломирской горке), "Влюбленных" (Парковый, построенный по проекту Е.А. Патона), Южный и Венецианский.

Месть киевского моста-долгостроя

Стали известны детали увольнения заместителя главы КГГА Александра Густелева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении чиновника 5 ноября этого года. Причина – затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Что сказал мэр

Кличко рассказал, что утром решил без предупреждения заехать посмотреть, как идут работы на Подольско-Воскресенском мосту, и увидел, что там "мало что происходит".

Известно, что градоначальник и его заместители обещали открыть автомобильное движение по Подольскому мосту до конца этого года. Кстати, в прошлом году звучали такие же обещания, но они не сбылись.

Служебная записка

Как стало известно сайту "Сегодня" от ближайшего окружения мэра, причиной увольнения послужила служебная записка Александра Густелева, которую он предоставил градоначальнику.

В документе речь идет о состоянии строительств Подольского моста и Большой окружной дороги на участке от проспекта Рокоссовского к улице Богатырской. А точнее – о затягивании строительства этих объектов со стороны генподрядчика.

Дмитрий Котлубей, исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", сообщает Александру Густелеву о регулярных и необоснованных переносах сроков строительства, отсутствии на объекте необходимого количества строителей и о других нарушениях со стороны генподрядчика, который выполняет работы.

Правды не говорят

"Я выяснил, что вам и главе КГГА ни разу не было предоставлено достоверной информации касательно фактического состояния работ", – сообщает профильному заместителю главы КГГА Дмитрий Котлубей.

Видимо, поэтому заместитель главы КГГА передал Виталию Кличко служебную записку.

"Сложилась ситуация касательно возможного критического нарушения генеральной подрядной организацией условий договоров подряда по обоим объектам. Как следствие, это может привести к срыву сроков выполнения работ и в дальнейшем привести к процедуре досрочного расторжения договорных отношений с последующим проведением новых торгов на остаточные объемы работ в установленным законодательством порядке", – сообщает в служебной записке Александр Густелев.

К слову, генподрядчиком строительства Подольского моста является ООО "Эко-Буд-Трейд", которую связывают с Дмитрием Комарницким. Его еще называют "смотрящим" за Киевом.

Остается загадкой, почему было принято решение об увольнении Александр Густелева. После того, как он предоставил мэру служебную записку, – последовала информация о его увольнении.

Под контролем мэра

Пока неизвестно, написал ли заявление Александр Густелев. На телефонные звонки он не отвечает, а на сайте КГГА он продолжает находиться в списке замов Виталия Кличко.

"После этой истории мэр взял под личный контроль строительство Подольского моста. Будьте уверены, поблажек не будет никому", – сообщил нам источник в КГГА.

Напомним, на должность заместителя главы КГГА Александр Густелев был назначен 24 февраля 2020 года. Он курировал работу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. До этого Густелев возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор" с апреля 2015 года.

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