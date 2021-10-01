Мужчины на вес золота. В Киевском метрополитене рассказали о работе контролеров

В Киевском метрополитене работают более 300 контролеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене по состоянию на 30 сентября работают 344 контролера. Самому молодому работнику 18 лет, а самому старшему – 70. При этом мужчин среди них очень мало – всего три.

Об этом рассказал директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

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Как работают контролеры?

Работники имеют 40-часовую рабочую неделю и посменный график работы. Чтобы получить должность, нужно иметь полное среднее образование, пройти медосмотр и стажировку.

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Основные обязанности на должности – проверять средства оплаты проезда, в частности льготные. Таких категорий в метрополитене 32:

21 общегосударственная;

11 с правом бесплатного проезда, предоставленным городом.

"Специалист на контрольном пункте должен знать все виды удостоверений. Также он следит за работой турникетов и уведомляет соответствующую службу в случае некорректного срабатывания. Контролер вызывает сопровождение для маломобильных пассажиров", - сказал Брагинский.

Почему есть текучка кадров?

По словам директора метрополитена, важным фактором контролеров является стрессоустойчивость. Это связано с тем, что работники постоянно общаются с людьми. Именно контролерам они высказывают все, что "накипело".

"Люди часто делятся "накипевшим" именно с контролерами метро. Это одна из существенных причин текучки кадров в этой службе. Хотя есть работник, который работает на контроле уже 32 года", – рассказал Брагинский.