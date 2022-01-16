На автостоянке в Киеве произошел пожар со взрывом, есть пострадавший (фото)

На автостоянке взорвался баллон / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел пожар на автостоянке. В результате охранник получил ожоги. Кроме того, сгорел автомобиль, оставленный на стоянке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Инцидент произошел 16 января в 10:33 на улице Григоровича-Барского, 5 в Святошинском районе столицы.

На место приехали спасатели. Они увидели, что пожар возник в помещении охраны автостоянки и распространился на рядом припаркованный автомобиль. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 11:03 пожар локализовали, а в 11:11 полностью потушили.

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Взорвался баллон

Во время тушения спасатели обнаружили и вынесли на безопасное расстояние газовый баллон. Позже стало известно, что до прибытия пожарных подразделений еще один газовый баллон взорвался.

Пострадал охранник

В результате получил ожоги II-III степени обеих рук, головы и ноги охранник стоянки. Его передали медикам, а затем госпитализировали в ожоговый центр.

На месте были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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Место пожара. Фото: ГСЧС

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