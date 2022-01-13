Пламя охватило 1000 "квадратов": под Киевом масштабный пожар (фото)

В Бородянке Киевской области начался пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
На складе недействующего завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
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Как сообщили в ГУ ГСЧС "Сегодня", здесь загорелся металлический ангар размером 15 на 20 метров.
"Ангар пристроен к двухэтажному зданию, в котором расположен кондитерский цех. Существует угроза распространения огня на кондитерский цех. Пожару присвоен повышенный ранг опасности", – сообщили в ГСЧС Киева.
Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС, из ангара было эвакуировано семь углекислотных баллонов, тем самым пожарные предотвратили возможный взрыв.
"В 18:58 возгорание локализовано на площади 300 кв. метров и в 19:32 – ликвидирован", – сообщили спасатели.
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