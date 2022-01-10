В Киеве случился пожар в Гидропарке: есть жертвы (фото, видео)

Сегодня, 10 января, в Киеве случился пожар возле Венецианского моста в Гидропарке. На месте есть пострадавшие.
Видео появилось в telegram-канале Киев Оперативный.
Детали
Как сообщили сайту "Сегодня" спасатели, загорелся навес летнего кафе.
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"Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС Киева.
Пожарные сейчас тушат пламя. По предварительной информации, охранник заведения получил ожоги. С травмами рук и лица его доставили в больницу.
"Пожары в Гидропарке участились. Складывается впечатления, что его просто постепенно выжигают", – добавили спасатели.
Пожары в Украине
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 10 января, произошло 107 пожаров, семь человек умерли в огне. За 10 дней в стране произошло 1 118 возгораний, 69 человека погибли, 42 пострадали.