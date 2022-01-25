На целые сутки! В Киеве массово отключили воду – адреса

В столице не будет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве 25 и 26 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где не будет воды?
С 08:00 25 января до 06:00 26 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Ак. Королева, 9, 11
С 08:45 до 18:00 25 января временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Столятова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39
- ул. Байкальская, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9
С 09:00 до 19:00 26 января временно не будет водоснабжения по адресам:
- ул. Автозаводская, 43
- ул. Дубровицкая, 10
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.