На цілу добу! У Києві масово відключили воду – адреси

У столиці не буде водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 25 та 26 січня на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де не буде води?
З 08:00 25 січня до 06:00 26 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Ак. Корольова, 9, 11
З 08:45 до 18:00 25 січня тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Столятова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 39
- вул. Байкальська, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9
З 09:00 до 19:00 26 січня тимчасово не буде водопостачання за адресою:
- вул. Автозаводська, 43
- вул. Дубровицька, 10
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.