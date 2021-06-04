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На каких улицах движение будет ограничено? Завтра центр Киева перекроют

4 июня, 13:57

Ольга Кравченко

Изменят движение и троллейбусы №6, 16, 18 – как организуют движение

В Киеве перекроют Софийскую площадь 5 июня. Фото: Чудесный Киев

В центре Киева вечером 5 июня ограничат движения транспорта. В 19:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской), а также на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской)", – пишут в сообщении.

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Транспорт не сможет проехать – с 19:30 до 21:30. Кроме этого, изменят движение троллейбусы маршрутов № 6, 16, 18.

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В это время движение троллейбусов будет организовано:

Ранее мы писали, что в Киеве у автомобиля на ходу оторвался прицеп и перекрыл движение.

Напомним, недавно произошел прорыв воды на "Лыбедской" в Киеве – движение также было перекрыто.

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Источник: Сегодня

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