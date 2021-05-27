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Прорыв воды на "Лыбедской" в Киеве: сколько будет перекрыто движение (схема)

27 мая, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сколько дней займет устранение аварии – зависит от объема работ

Прорыв трубы на "Лыбедской". Фото: "Сегодня"

Прорыв трубы на "Лыбедской". Фото: "Сегодня"

В Киеве на месте прорыва теплотрассы около станции метро "Лыбедская" проезд будет перекрыт до завтра.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"В связи с аварией на инженерных сетях проезд по улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" перекрыто. Обратите внимание на схему объезда", – пишут в полиции.

Схема объезда "Лыбедской". Фото Патрульная полиция/Telegram

Схема объезда "Лыбедской". Фото Патрульная полиция/Telegram

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Как сообщают коммунальщики "Сегодня", все будет зависеть от объема работ. Чтобы их определить, нужно раскопать место повреждения и оценить объем работ.

"Но мы прогнозируем, что завтра на какое-то время движение точно будет перекрыто", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что сегодня в Киеве на улице Антоновича, 176, прорвало трубу.

Такая ситуация около станции "Лыбедская" не впервые. Ранее мы писали, что в 2020 году крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой.

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