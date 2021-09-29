На мосту Метро в Киеве ограничат движение транспорта на четыре дня: причина и сроки

Дорожники отремонтируют мост / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября. На состояние старых деформационных швов на мосту через реку Днепр поступают жалобы от водителей.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", – говорится в сообщении.
Работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября.
"Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик", – добавляют в пресс-службе.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.
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