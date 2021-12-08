На случай вторжения России: репортаж из бомбоубежищ Киева (фото, видео)

Одно из бомбоубежищ в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Всего в столице насчитывается 514 убежищ.
"Сегодня" решил проверить, в каком состоянии бомбоубежища столицы.
Как выглядят бомбоубежища Киева изнутри
Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает:
- хранилища гражданской защиты,
- подземное пространство метрополитена,
- подвальные помещения жилых домов,
- подземные паркинги,
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.
В данном бомбоубежище может поместиться 300 человек.
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
"Объекты двойного использования применяют в зависимости от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, или бомбардирование, или артиллерийские обстрелы. Я советую максимально быстро находить укрытие. Какое именно это будет укрытие – все зависит от ситуации, где вы находитесь. В Киеве бомбоубежища были актуальны, когда была "холодная война", – рассказал Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.
Сколько бомбоубежищ в столице?
"В Киеве объектов двойного использования почти 5 тысяч. К ним относятся подвальные помещения, углубленные станции метрополитена, подземные паркинги и подземные переходы. Одновременно мы можем защитить 2 млн 800 тысяч людей", – рассказал Ткачук.
Тревожный чемодан
В случае ЧС необходимо взять с собой тревожный чемодан. Туда должны входить:
- Копия документов;
- Теплые вещи;
- Продукты;
- Вода;
- Лекарства.
Бомбоубежище на территории паркинга
Оно рассчитано на 600 человек, но воды в бочках только на 200. В случае тревоги автомобили с паркинга эвакуируют.