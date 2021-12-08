На случай вторжения России: репортаж из бомбоубежищ Киева (фото, видео)

Одно из бомбоубежищ в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Всего в столице насчитывается 514 убежищ.

"Сегодня" решил проверить, в каком состоянии бомбоубежища столицы.

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Как выглядят бомбоубежища Киева изнутри

Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает:

хранилища гражданской защиты,

подземное пространство метрополитена,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги,

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

В данном бомбоубежище может поместиться 300 человек.

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Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"

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Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

"Объекты двойного использования применяют в зависимости от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, или бомбардирование, или артиллерийские обстрелы. Я советую максимально быстро находить укрытие. Какое именно это будет укрытие – все зависит от ситуации, где вы находитесь. В Киеве бомбоубежища были актуальны, когда была "холодная война", – рассказал Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Сколько бомбоубежищ в столице?

"В Киеве объектов двойного использования почти 5 тысяч. К ним относятся подвальные помещения, углубленные станции метрополитена, подземные паркинги и подземные переходы. Одновременно мы можем защитить 2 млн 800 тысяч людей", – рассказал Ткачук.

Тревожный чемодан

В случае ЧС необходимо взять с собой тревожный чемодан. Туда должны входить:

Копия документов;

Теплые вещи;

Продукты;

Вода;

Лекарства.

Бомбоубежище на территории паркинга

Оно рассчитано на 600 человек, но воды в бочках только на 200. В случае тревоги автомобили с паркинга эвакуируют.

Бомбоубежище на территории паркинга в Киеве. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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