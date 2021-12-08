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На випадок вторгнення Росії: репортаж з бомбосховищ Києва (фото, відео)

Олександр Марущак, Дмитро Гордійчук, Софія Ковнір
8 грудня, 14:01
При необхідності керівники організацій та власники споруд забезпечать вільний доступ для укриття

Одне з бомбосховищ у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Загалом у столиці налічується 514 сховищ.

"Сьогодні" вирішив перевірити, в якому стані бомбосховища столиці.

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Як виглядають бомбосховища Києва зсередини

Фонд захисних споруд цивільної оборони включає:

  • сховища цивільного захисту,
  • підземний простір метрополітену,
  • підвальні приміщення житлових будинків,
  • підземні паркінги,
  • інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

У цьому бомбосховищі може поміститися 300 людей.

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Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"

Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

"Об'єкти подвійного використання застосовують залежно від засобів ураження. Це можуть бути прямі бойові дії, чи бомбардування, чи артилерійські обстріли. Я раджу максимально швидко знаходити укриття. Яке саме це буде укриття – все залежить від ситуації, де ви знаходитесь. У Києві бомбосховища були актуальними, коли була "холодна війна", – розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Скільки бомбосховищ у столиці?

"У Києві об'єктів подвійного використання майже 5 тисяч. До них відносяться підвальні приміщення, поглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 млн 800 тисяч людей", – розповів Ткачук.

Тривожна валіза

У разі НС необхідно взяти з собою тривожну валізу. Туди повинні входити:

  • Копія документів;
  • Теплі речі;
  • Продукти;
  • Вода;
  • Ліки.

Бомбосховище на території паркінгу

Воно розраховане на 600 осіб, але води у бочках лише на 200. У разі тривоги автомобілі з паркінгу евакуюють.

Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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