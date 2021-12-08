На випадок вторгнення Росії: репортаж з бомбосховищ Києва (фото, відео)

Одне з бомбосховищ у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Загалом у столиці налічується 514 сховищ.
"Сьогодні" вирішив перевірити, в якому стані бомбосховища столиці.
Як виглядають бомбосховища Києва зсередини
Фонд захисних споруд цивільної оборони включає:
- сховища цивільного захисту,
- підземний простір метрополітену,
- підвальні приміщення житлових будинків,
- підземні паркінги,
- інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.
За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.
У цьому бомбосховищі може поміститися 300 людей.
Кількість укриттів у столиці
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
"Об'єкти подвійного використання застосовують залежно від засобів ураження. Це можуть бути прямі бойові дії, чи бомбардування, чи артилерійські обстріли. Я раджу максимально швидко знаходити укриття. Яке саме це буде укриття – все залежить від ситуації, де ви знаходитесь. У Києві бомбосховища були актуальними, коли була "холодна війна", – розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.
Скільки бомбосховищ у столиці?
"У Києві об'єктів подвійного використання майже 5 тисяч. До них відносяться підвальні приміщення, поглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 млн 800 тисяч людей", – розповів Ткачук.
Тривожна валіза
У разі НС необхідно взяти з собою тривожну валізу. Туди повинні входити:
- Копія документів;
- Теплі речі;
- Продукти;
- Вода;
- Ліки.
Бомбосховище на території паркінгу
Воно розраховане на 600 осіб, але води у бочках лише на 200. У разі тривоги автомобілі з паркінгу евакуюють.