На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянности

Такая перестановка связана с заменой старых турникетов на новые, платить за проезд дважды не придется

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"

На станции Киевского метрополитена "Шулявская" появились два ряда турникетов, что очень удивило пассажиров, которые регулярно пользуются этой станцией.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", новый ряд турникетов установили практически возле кассы станции. И именно тут пассажиры оплачивают проезд. Второй ряд турникетов, который стоит на прежнем месте, пассажиры просто проходят. Хотя одна женщина пыталась и там прикладывать карточку. Видимо, не поняв, что уже оплатила проезд.

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"

Как пояснили сайту "Сегодня" сотрудники станции "Шулявская", такая перестановка связана с заменой старых турникетов на новые.

"Станция "Шулявская" имеет только один выход. Поэтому тут нужно оперативно менять турникеты. Старый ряд турникетов отключён и будет демонтирован. На их месте – установят новые. Пока это произойдёт и заработают новые, пассажиры будут оплачивать поезд на турникетах, которые установлены ближе к входу в вестибюль станции", – пояснила нам дежурная.

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"

На случай большого скопления пассажиров на станции "Шулявская" будут ограничивать вход – оставлять открытыми только одни двери. Когда стартует замена турникетов на "Шулявской", пока неизвестно.

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"

Турникеты в киевском метро регулярно становятся проблемой – недавно волну негодований вызвали новые турникеты. Горожане сетуют на то, что сами устройства турникетов часто зависают и приходится долго ждать, когда на панели загорится зеленый цвет.