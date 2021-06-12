На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянности

Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"
На станции Киевского метрополитена "Шулявская" появились два ряда турникетов, что очень удивило пассажиров, которые регулярно пользуются этой станцией.
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Как сообщает корреспондент "Сегодня", новый ряд турникетов установили практически возле кассы станции. И именно тут пассажиры оплачивают проезд. Второй ряд турникетов, который стоит на прежнем месте, пассажиры просто проходят. Хотя одна женщина пыталась и там прикладывать карточку. Видимо, не поняв, что уже оплатила проезд.
Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"
Как пояснили сайту "Сегодня" сотрудники станции "Шулявская", такая перестановка связана с заменой старых турникетов на новые.
"Станция "Шулявская" имеет только один выход. Поэтому тут нужно оперативно менять турникеты. Старый ряд турникетов отключён и будет демонтирован. На их месте – установят новые. Пока это произойдёт и заработают новые, пассажиры будут оплачивать поезд на турникетах, которые установлены ближе к входу в вестибюль станции", – пояснила нам дежурная.
Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"
На случай большого скопления пассажиров на станции "Шулявская" будут ограничивать вход – оставлять открытыми только одни двери. Когда стартует замена турникетов на "Шулявской", пока неизвестно.
Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"
Станция метро "Шулявская". Фото Александра Марущака, "Сегодня"
Турникеты в киевском метро регулярно становятся проблемой – недавно волну негодований вызвали новые турникеты. Горожане сетуют на то, что сами устройства турникетов часто зависают и приходится долго ждать, когда на панели загорится зеленый цвет.
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