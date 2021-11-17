На тепло надеяться не стоит. Прогноз погоды в Киеве на 17 ноября (карта)

В этот день осадков в Киеве не будет/Коллаж: Сегодня

В среду, 17 ноября, в Киеве прогнозируют холодную погоду. Ожидается небольшая облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Осадков не прогнозируют.

Аномалия в Киеве

В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

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"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.

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